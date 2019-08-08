مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسزار وفد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين واطلعوا على كيفية صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكة الكسوة، واستخدام أحدث التقنيات في الحياكة والنسيج.ثم توجه الوفد إلى معرض عمارة الحرمين واستمعوا لشرح مفصل عن المقتنيات التي يضمها المعرض والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإبراز هذا التراث التاريخي العريق من بداية العصر الأموي إلى العصر السعودي الزاهر.وأبدى الوفد إعجابه وتقديره بمدى التطور الذي يشهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر وبما يكفل -بإذن الله- تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //09:59ت م0036