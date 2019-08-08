طوكيو 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب محدودة اليوم بفضل تصيد الصفقات بعد عمليات بيع كثيفة في الأسبوع الفائت، لكن المعنويات ما زالت هشة بفعل الآفاق التي تغلفها الضبابية بشأن التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.37 بالمئة إلى 20583.35 نقطة بعد أن تكبد المؤشر القياسي خسائر على مدى أربع جلسات متتالية.بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 بالمئة إلى 1498.66 نقطة.// انتهى //10:56ت م0065