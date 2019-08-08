الخرطوم 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، أن الـ18 من أغسطس الجاري سيشهد تشكيل مجلس السيادة، كما يُحل المجلس العسكري الانتقالي في الـ19 من الشهر الجاري إنفاذاً للاتفاق الدستوري.وركزت على تأكيد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.وأولت اهتماما بتصريح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس ، على ضرورة تكثيف الجهود لانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.وأشارت إلى أن هيئة الحوار الجزائرية التي اجتمعت أمس للمرة الأولى، بحثت وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية.وأخبرت عن مقتل خمسة أشخاص أمس ، بتفجير سيارة مفخخة في بلدة في شمال شرق سوريا.// انتهى //11:05ت م0067