القفل 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساستنفرت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، جميع إمكانياتها لمواجهة تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان مساء أمس الأول.وأوضح رئيس بلدية المركز محمد بن حسن الحامظي، أن قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية تابع نشر الفرق الميدانية بجميع المواقع التي تجمعت بها المياه وتأثرت بالأمطار، حيث أسهمت الفرق بمشاركة المعدات والآليات في إبعاد تجمعات مياة الأمطار الغزيرة من شوارع المركز والقرى التابعة له، إلى جانب متابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، والمساهمة أيضا في ردم وتجفيف المستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار.وأكد الحامظي أن بلدية مركز القفل واصلت تعاملها مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة، من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية بتكوين فريق عمل يعمل على مدار الساعة في المركز والقرى التابعة له مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار، مؤكداً أن البلدية تعمل بجميع طاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة الجميع.// انتهى //11:40ت م0073