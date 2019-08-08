عمان 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتي ركزت على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات الإقليمية.واهتمت بدعوة الأمم المتحدة لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل فوري وكامل.ونشرت إعلان المملكة اكتمال وصول حجاج الخارج عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية ، والبالغ عددهم نحو مليون و839 ألف حاج.وتابعت تقديم 35 مرشحاً ملفات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الأربعاء، المزمع تنظيمها في 15 سبتمبر 2019، مع قرب إغلاق باب الترشح الذي ينتهي الجمعة.// انتهى //11:49ت م0076