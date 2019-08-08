جيزان 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسيؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان - بمشيئة الله تعالى - صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جيزان، كما يقوم بزيارة معايدة للمستشار بوزارة العدل الشيخ علي بن شيبان العامري بمنزله.كما يستقبل سموه ، مساء أول أيام العيد المهنئين من مديري الإدارات الحكومية والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والمسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين والمواطنين وذلك في حفل المعايدة ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.// انتهى //11:49ت م0077