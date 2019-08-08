منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسباشر مستشفى منى الجسر بمكة المكرمة اليوم مهامه لرعاية وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ.جاء ذلك بعد اكتمال تجهيز المستشفى، والتأكد من تأمين جميع متطلبات السلامة، وتدريب جميع العاملين فيه بتنفيذ أكثر من (14) خطة فرضية، بهدف الوقوف على جاهزيتهم في حال حدوث الكوارث، وتدريبهم في كيفية تطبيق أنظمة السلامة في حال الطوارئ، إضافة إلى أقامة (6) برامج تدريبية متخصصة لرفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام.كما تم تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تماشياً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالحجاج والمعتمرين، حيث تم لأول مرة إضافة جهاز الربورت في العناية المركزة بالمستشفى، الذي يتيح للممارسين الصحيين عمل الاستشارات الطبية بين الأطباء في مختلف المستشفيات ، حيث تعد هذه الخدمة إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين ، إضافة إلى ذلك تم إدراج نظام الملف الطبي الإلكتروني والذي يعمل على أتمتة إجراءات وخدمات المستشفى ، ابتداء من قسم الاستقبال وخدمات العيادات والطوارئ إلى التنويم والعناية المركزة، والأقسام الداخلية الطبية المختلفة، إضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية ، وتقديم الخدمات العلاجية والدوائية، بهدف تحسين جودة وأداء وأمان الخدمة الصحية، كما تمكن هذه الخدمة الحاج من الاستفادة من الخدمة الصحية عند انتقاله بين مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المشاعر ومتابعة واستكمال أي خدمات صحية يحتاج اليها، لتحقيق تكامل الخدمات بين مستشفيات المشاعر وجميع مستشفيات منطقة مكة، وتطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن .يذكر أن الصحة هيّأت في المستشفى مكتب لتجربة المريض، بهدف تيسير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وتلقي ومعالجة ملاحظاتهم، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى تفقد المرضى المنومين من الحجاج؛ لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم عن الخدمات المقدمة في المستشفى.// انتهى //12:57ت م0111