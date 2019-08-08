مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واستوفر المحال التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة السلع التموينية خدمة لحجاج بيت الله الحرام لعام 1440هـ، مراعية في تقديم خدماتها جودة المنتج والالتزام باشتراطات السلامة.وتركزت الجهود لتحقيق وفرة السلع التموينية والمنتجات المقدمة لضيوف الرحمن عبر المنشآت والمباسط التجارية، وتحقيق جميع الاحتياجات للحجاج بعرض سلع غذائية واستهلاكية ذات جودة عالية تكون صالحة للاستهلاك ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.وتخضع محال الجملة والتجزئة في مناطق تواجد الحجاج لمراقبة مستمرة مع التأكد من حصول جميع العاملين في المحلات الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على شهادات صحية سارية.// يتبع //12:57ت م0112

وأعرب حسن العامري من الأردن عن شكره وتقديره لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله، مؤكدًا أن الحاج بإمكانه التسوق بكل سهولة ويسر، ومستوى جودة المنتجات عالي جدًا والأسعار معتدلة وأغلب حجاج بيت الله الحرام بإمكانهم التسوق.وجندت الجهات الحكومية الرسمية آلاف الموظفين والموظفات لتنفيذ خطتها لموسم حج العام الحالي 1440هـ، ومنها التأكد من نظامية محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتنفيذها لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية، بما في ذلك سلامة الموازين المستخدمة ومعايرتها ومنع عرض أي من المشغولات الذهبية أو الفضية المخالفة، والتأكد أيضاً من التزام محطات الوقود بنظام المعايرة والمقاييس، وسلامة مضخاتها وخزاناتها من التلاعب أو الغش أو الخلط، ومتابعة محلات بيع وتغيير إطارات المركبات على الطرق السريعة وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان سلامة الإطارات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.// يتبع //12:57ت م0113

وأوضح رياض سعيد المنهالي الذي يعمل في أحد المحال المتخصصة لبيع الذهب والمجوهرات أن الحجاج يثقون بمنتجات الذهب المصنعة في المملكة كونها تختم بالعيار وكذلك ختم وشعار المصنع، التي تحفظ حقوقه وتجنبه من الوقوع في الغش، مؤكداً أن أنظمة المملكة لسوق الذهب تتمتع بمرونة عالية تعزز ثقة وارتياح المستهلك المحلي والأجنبي بمنتجاته المعروضة من المصانع السعودية التي تشتهر بجودتها محليا وعالميا.وعمدت الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانيات للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله بدقة وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مع الأخذ في الحسبان زيادة النشاط التجاري في مناطق الحج والطرق المؤدية إليها، وعدد الحجاج وساعات وجودهم في كل نسك، والعمل على سهولة وسرعة توفير الخدمات، وتطوير أدائها بما يحقق أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، ومواجهة الزيادة المتوقعة في كمية النفايات بمناطق إقامة الحجاج، ومراقبة الأسواق وتنظيمها، ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه وجميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة.// انتهى //12:57ت م0114