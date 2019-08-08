منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسفعّلت وزارة الصحة العديد من الأنشطة بهدف تقليل مخاطر انتقال العدوى ورصد الأمراض ذات الأهمية الوبائية, وذلك ضمن جهودها المكثفة التي تبذلها وفي إطار أنشطة وحدة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمكة والمشاعر المقدسة لحج عام 1440 هـ .وتم وضع السياسات والإجراءات الخاصة بتطبيق احتياطات مكافحة العدوى والتعامل مع الأمراض المعدية والفرز التنفسي، والتأكد من تطبيقها بالمستشفيات والمراكز الصحية من خلال الزيارات الميدانية من قبل أعضاء وحدة مكافحة العدوى ضمن عمل اللجان المشتركة بالوزارة والـتأكد من توفر مستلزمات مكافحة العدوى والتعقيم المركزي من مطهرات الأيدي والواقيات الشخصية ومطهرات البيئة والتعقيم المركزي, بالإضافة إلى تشكيل فرق للاستجابة السريعة للتدخل السريع والتعامل مع أي أمراض وبائية (لا قدر الله).ومن أبرز أنشطة وحدة مكافحة العدوى لهذا العام تدريب جميع المرابطين في الحج على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى ( بيكسل) التي تشمل أيضا التطعيم ضد الانفلونزا والالتهاب السحائي وكذلك التدريب الميداني للمشاركين بالمراكز الصحية على أساسيات مكافحة العدوى أثناء الزيارات الميدانية ، كما تم تدريب منسوبي إدارة الطوارئ والطب الميداني على أساسيات مكافحة العدوى في النقل الاسعافي من خلال التدريب النظري وورش العمل.وتتابع وحدة مكافحة العدوى تدريب العاملين الصحيين على أساسيات مكافحة العدوى، وتطبيق إجراءات العزل للأمراض المعدية وكفاءة غرف العزل للأمراض المنقولة عن طريق الهواء، ومراقبة المخزون من مستلزمات مكافحة العدوى والتعقيم المركزي وذلك من خلال المؤشرات اليومية التي تعكس جودة العمل للتدخل السريع إذا تطلب الأمر.// انتهى //14:39ت م0168