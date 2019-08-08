منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسالتقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، بحضور قائد عام المعسكرات العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، ومسؤول شؤون المجموعات بالمعسكرات الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان ، أمس ، بالقادة الكشفيين وأفراد الكشافة المساندين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .وأكد الدكتور الفهد خلال اللقاء أهمية التعاون مع المسؤولين عن البرنامج بالوزارة ليحقق أهدافة التي من أهمها الاستمرار بقيام هذه البلاد المباركة بواجبها القيادي والديني، والتعريف بمنهج الوسطية الإسلامية الذي تتحلى به بلاد الحرمين الشريفين، وتوثيق رباط الشعور بالجسد الواحد بين المسلمين وتعميق الأخوة الإسلامية بينهم، وتطوير مهارات المستضافين العلمية والفكرية.كما التقى الفهد والقادة الكشفيين ، بالمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري ، الذي أثنى على الدور البارز للكشافة السعودية في هذا البرنامج ومايقدمه من دور ومساهمة في خدمة وتنمية المجتمع ، سائلاً الله التوفيق للكشافة بالمشاركة في إنجاح هذا المشروع الإسلامي العالمي .// انتهى //14:41ت م0169