منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الحج والعمرة معرضاً مصاحباً لندوة الحج الكبرى لتقديم جوانب إثرائية ومتنوعة عن رحلة الحج المديدة والمتجدة، وذلك من خلال عرض بانورامي وسرد تاريخي بالصور عن رحلات وطرق الحجاج، وتضمن ثمان خرائط لطرق ومسالك الحج القديم، بداية بخريطة مسار الحج البري والبحري القديم من جميع الجهات، وخريطة طريق الحج العماني والساحل الشرقي للجزيرة العربية، ثالثا خريطة طريق الحج اليماني، وخريطة طريق الحج البصري، وخامسا خريطة درب زبيدة، وخريطة طريق الحج المصري، وسابعا خريطة طريق الحج الشامي، وخريطة طريق الحج الأفريقي.ويتضمن المعرض مصورات لمؤشرات القبلة القديمة، ونماذج لبعض الطوابع القديمة التي أصدرتها المملكة، وبطاقات بريدية عن الحرم المكي لفترة الستينيات من القرن الماضي كان يتداولها الحجاج، ومنمنمة من العصر المغولي الهندي لشكل الحرم المكي تعد شهادة على أن الحاج قد أتم مناسك الحج والعمرة وتعطى أيضا للحاج البدل.كذلك يحتوى المعرض على ثلاث مخطوطات بالفاكسميلي، إثنتان لمحي الدين لاري بعنوان: فتوح الحرمين"مكة المكرمة، المدينة المنورة"، تصف الحرمين الشريفين، والثالثة لصافي بن لاري بعنوان أنيس الحجاج، وهي بمثابة دليل مصور عن الحج للحاج الهندي عن الطرق التي ينبغي أن يسلكوها وأي السفن التي يختاروها، وضروة المحافظة على الصحة، والمناسك التي يجب تأديتها.ويختتم المعرض محتوياته بعرض زخرفتان بالفاكسميلي للمسجد الحرام تصف شعائر الحج، والأماكن المقدسة تعود إلى سنة 1505-1606م، ولفافة جدارية لخطبة حجة الوداع بقلم الخطاط أحمد فارس رزق، ومشاهد مصورة عن التوسعات الحديثة للحرم المكي.// انتهى //14:47ت م0170