مكة المكرمة في 07 ذو الحجة 1440 ه الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأجرت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة 1044 عملية قلب ما بين قسطرة قلبية وعمليات قلب مفتوح منذ مطلع شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس للحجاج وغيرهم .وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة الطبية في أحدث إحصائية لها عن إجراء 404 قسطرة قلبية للحجاج و 549 قسطرة قلبية لغير الحجاج, فيما تم إجراء 21 عمليات قلب مفتوح للحجاج و 70 عملية قلب مفتوح لغير الحجاج, مبينة أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها.يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ خاصةً أنها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج .// انتهى //14:52ت م0172