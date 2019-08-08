لندن 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إتصالاً هاتفياً مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون.وبحث الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة الي الموضوعات الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك بما فيها الأمن البحري في منطقة الخليج.واتفقا بحسب بيان للحكومة البريطانية على أهمية بذل جهد دولي لحماية الشحن والدفاع عن حرية الملاحة.// انتهى //15:00ت م0175