جدة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأعلن المجلس الصحي السعودي، عن أهم مبادراته ومشاريعه في الصحة الرقمية التي تخدم زوار بيت الله الحرام في موسم الحج والعمرة منها، مشروع "الملف الصحي الإلكتروني الموحد للحاج والمعتمر"، الذي يقدم رؤية رقمية متكاملة موحده لسجل مستفيد الخدمة الصحية، وكذلك مشروع " المرصد الصحي الوطني" لبناء قاعدة بيانات صحية وطنية تسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة عن موسم الحج، ومؤشرات الأداء الصحية، وتحسين الأوضاع الصحية ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة.جاء ذلك خلال إقامة برنامج "ضيوف الرحمن لاستخدام التقنيات الصحية"، الذي عقده المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بوكالة الصحة الالكترونية، في مدينة جدة مؤخراً، حيث تم استعراض أهم مبادرات ومشاريع الصحة الرقمية التي تخدم الحجاج والمعتمرين.وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أهمية تطوير منظومة الصحة الرقمية في المملكة، وتسخير التقنيات الصحية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقًا لرؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020.وأفاد الدكتور العازمي أنه تم طرح العديد من الأفكار التقنية المهمة التي تخدم الصحة الرقمية وتسخر الذكاء الصناعي في الجانب الصحي لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهل الخدمات الصحية المقدمة لهم عن طريق التطبيقات والبرامج الصحية الرقمية منها، الربط مع غرفة العمليات المشتركة 911 واستمرار عمل غرفة القيادة والتحكم لتتبع الحالات الصحية طوال العام، واستخدام تقنية البلوك تشين في الملف الصحي للحاج والمعتمر وهي تقنية للتخزين والتحقق من صحة وترخيص التعاملات الرقمية في الأنترنت بدرجة أمان عالية، كما أشار إلى أهمية الربط والتكامل مع مختلف الجهات الصحية لإنشاء السجل الصحي، وأيضاً إضافة بيانات السجل كشرط الزامي لإصدار تصاريح الحج والعمرة، بالإضافة إلى ذلك، توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً أو عالمياً من أجل تبادل الخبرات ونقل التجارب والدروس المستفادة للمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة.// يتبع //15:04ت م0177

من جانبه بين وكيل الصحة الالكترونية بوزارة الصحة الدكتور أحمد بلخير في هذا الصدد، أن القطاع الصحي الآن في العصر الذهبي للتحول التقني لأن كثيراً من خدماته أصبحت الكترونية وفي متناول الجميع، وبفضل الله ثم التكامل بين القطاعات جرى على تسخير التقنيات الصاعدة والذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث أن القطاعات الصحية موجودة بشكل دائم وكثيف في المشاعر المقدسة لتوفير كل ما يحتاج اليه ضيوف بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن الهدف من هذا البرنامج إيجاد كل ما يسهل وييسر حج 1440هـ فالربط مع وزارة الحج والعمرة للحصول على بيانات الحجاج بشكل فوري وسريع عند وصولهم الى مواقع تقديم الخدمة، مكننا من رصد ظهور بعض الأمراض مثل الإجهاد الحراري في منطقة مكة المكرمة ووضع تصورات للمراكز التي تتطلب التغيير أو إضافة مزيد من الخدمات و التقنيات التي تساند الحاج لإتمام فريضة حجه بسلامة وأمان.بدوره أشار المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر، إلى العديد من المقترحات التي أجمع عليها المشاركين في برنامج "ضيوف الرحمن لاستخدام التقنيات الصحية"، منها وضع إطار لحوكمة البيانات الصحية للحج والعمرة بإشراف المركز الوطني للمعلومات الصحية، على أن يكون المرصد الصحي الوطني هو المركز الرئيسي للمؤشرات الصحية في الحج وربطه مع نظام الحج والعمرة في الجهات الأخرى بوصفه بنك للمعلومات الصحية على مستوى المملكة، وإضافة خاصية تحليل البيانات وتخصيص مؤشرات للمستخدمين وفق حوكمة معينه بعد التنسيق مع مراكز الأبحاث في مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين. بالإضافة إلى اقتراح استخدام تقنية انترنت الأشياء IOT، في المستشفيات لرصد تلوث الهواء، إدارة الأسرة، وإدارة الأجهزة الطبية وهي تقنية حديثة تهدف إلى استقطاب الأشياء، متمثلة بالأجهزة وأجهزة الاستشعار وإيصالها بشبكة الإنترنت لتتراسل البيانات فيما بينها دون تدخل البشر.وأضاف أن من المقترحات التي سيتم العمل عليها مستقبلاً هي وضع خطة تنفيذية لتبني تقنية طائرات ذاتية القيادة (الدرونز) في تحسين الخدمات الصحية المقدمة في موسم الحج، وتطبيق معايير معجم البيانات الصحية خلال موسم الحج ووجود مرمزين طبيين بالحج لترميز الحالات.وفي ذات السياق تم التعريف بالشبكة الوطنية للرعاية الصحية عن بعد وتوضيح دورها والمهام المناطة بها والفوائد المرجوة منها في تسهيل وصول الخدمات الصحية المتخصصة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة على حد سواء وتمكين الأطباء المتواجدين داخل حملات الحج والعمرة بالاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للرعاية الصحية عن "بعد" بحيث يقوم المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة ببحث إمكانية وآلية الاستفادة من خدمات الأطباء خارج المشاعر من داخل المملكة وخارجها من خلال الشبكة الوطنية للرعاية الصحية عن بعد.// انتهى //15:04ت م0178