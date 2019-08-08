القطيف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساختتم نادي السلام بالعوامية بمحافظة القطيف، التابع للهيئة العامة للرياضة، أمس، برنامج تعليم القرآن الكريم، الذي نظمه المركز القرآني الثقافي، واستمر لمدة شهرين، ضمن حزمة البرامج الثقافية التي ينفذها النادي بمقره بالعوامية.واستهدف البرنامج الفئات العمرية التي تتراوح بين الدراسة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، وفئة الكبار الذين يتم إشراكهم في مستوى طبق القراءة السليمة إلى بقية المستويات، بأسلوب تعليمي مرن وجاذب.وتضمن البرنامج عدة مستويات منها ضبط القراءة السليمة، وإتقان التطبيق العملي والنظري لأحكام التجويد التي تتفرع إلى مراحل منها أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم وأنواع المدّ، بالإضافة إلى المراحل المتقدمة التي تتيح للمتعلم مشافهة معرفة مخارج الحروف وبعدها صفات الحروف بحيث تتكون لدى المتعلم قدرات سمعية ولسانية صحيحة.الجدير بالذكر، أن النشاط الثقافي ممثلاً في اللجنة الثقافية بالنادي يشارك سنوياً في مسابقة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي يتأهل أوائل المتسابقين على مستوى المنطقة إلى المسابقة النهائية التي تعقد سنوياً في المسجد النبوي الشريف، ووصل النادي في عام 1438 وعام 1439 إلى النهائيات المذكورة بمتسابقين من مجموع ثلاثة في 1438هـ يمثلون أندية المكتب الرئيسي للهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وبمتسابق في عام 1439هـ.// انتهى//.15:58ت م0225