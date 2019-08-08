الدمام 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية اللهابة التابعة لامانة المنطقة الشرقية، كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف جهودها والتركيز على النظافة العامة، التي شملت اللهابة والمراكز والقرى التابعة، وكذلك مراقبة المحلات وتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية على محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة وإستيفائهم للشروط الصحية والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداول المواد الغذائية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان و بما يكفل المصلحة العامة والاستعداد لعيد الأضحى المبارك.وأوضح رئيس بلدية اللهابة بالإنابة حجاب بن صنيتان المطيري، أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف جهودها خصوصا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ففي قسم صحة البيئة بدأت بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، وذلك بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الإلتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين وذلك لمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بصحة العامة.وأبان المطيري، أن البلدية قامت بصيانة وتهيئة منتزه الملك سلمان باللهابة لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة وغيرها، وصيانة وتهيئة الحدائق باللهابة والمراكز التابعة وتكثيف عمليات النظافة وقص المسطحات، بالإضافة إلى نظافة المداخل، مشيرا الى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز والهجر التابعة لها، وصيانة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، وعمل صيانة للحدائق العامة والمنتزهات، داعيا المواطنين والمقيمين باللهابة للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق مركز 940 .// انتهى//.15:58ت م0226