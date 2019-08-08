الدمام 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأتاحت بلدية غرب الدمام أمكانية الذبح أيام عيد الأضحى المبارك في مطبخين، وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين بإمكانيه الذبح في هذين المطبخين بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة.وأكد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن البلدية ستكثف جولاتها خلال أيام العيد لمنع الذبح العشوائي في الطرقات والأماكن العامة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وعدم لجوء المواطنين والمقيمين إلى القصابين المتجولين خلال عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة الإبلاغ عنهم.وأوضح المهندس القحطاني، أن التصريح للمطبخين جاء للحد من عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية، واستفادة المواطنين والمقيمين من هذه الخدمات للحفاظ على صحة وسلامة أسرهم، حيث توفر تلك المطابخ دكتور بيطري لفحص الذبائح قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية، داعيا للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات البلدية.// انتهى//.15:59ت م0227