إسلام آباد 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.81 % أي ما يعادل 539 نقطة، وأقفل عند مستوى 29737 نقطة.وبلغ حجم التداول 90520750 سهماً نفذت في 292 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 65 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 203 شركات، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.وسيطرت أسهم شركات الاسمنت والطاقة وإمدادات الكهرباء والبنوك التجارية على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:07ت م0230