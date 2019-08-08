اسطنبول 7 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 8 أغسطس 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر مدينة دنيزلي الواقعة في جنوب غربي تركيا اليوم دون أن ترد تقارير فورية بشأن سقوط ضحايا.وقالت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث: إنّ الزلزال الذي وقع في منطقة بوزكورت في دنيزلي يأتي بعد وقوع زلزال آخر بلغت قوته 2ر4 درجات على مقياس ريختر.من جانبها قالت هيئة الخدمات الجيولوجية الأمريكية: إنّ القوة الأولية للزلزال تقدر بـ8ر5 درجات، مشيرة إلى أنّه وقع على عمق 10 كيلومترات.// انتهى //16:21ت م0234