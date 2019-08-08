بريدة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحرصت أمانة منطقة القصيم خلال تنظيمها لمهرجان أضحيتي ٤٠ بمدينة الأنعام ببريدة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة على تنوع الفعاليات التي تضمن تحقيق أهداف المهرجان.وبين أمين الجمعية التعاونية عبدالله الدغيري أن اللجنة المنظمة رأت وضع خطة متكاملة تشتمل على برامج التوعية والتثقيف والمسابقات التحفيزية لأصحاب المواشي حيث تخصيص مسابقة بجوائز مغرية تحت مسمى " مسابقة الأوزان" تنقسم إلى أربع فئات فئة الضأن النجدي الجذع، وفئة الضأن النعيمي الجذع، وباقي السلالات الجذع وجميع السلالات الثني وقد حظيت المسابقة بتفاعل كبير وكانت أحد الأسباب المحفزة لأصحاب المواشي.لافتاً أن فكرة المسابقة انطلقت قبل سنتين وشارك فيها سلالات النجدي والنعيمي والحري وبعض السلالات من الأنواع الأخرى المختلفة ، حيث سجلت أوزان قياسية خصوصاً في سلالة النجدي إذ بلغ أكبر وزن لطلي نجدي جذع 157 كغم.مشيراً أنه من واقع تصاريح مربي الماشية والتي رُفع معها شعار التنافس الشريف ستكون المسابقة مختلفة كلياً إذ صرح بعض المربين أن لديهم الاستعداد لكسر الرقم السابق وأنهم مستعدون للمحافظة على الأوزان القياسية مؤكدين أنهم أعدوا للمسابقة منذ وقت طويل.مبيناً أن إدارة مهرجان "أضحيتي 40" أتمت كامل الاستعدادات لإجراء المسابقة صباح كل يوم من أيام المهرجان وخصصت جوائز قيمة للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من الفئات المشاركة وجهزت ميزان إلكتروني دقيق لإجراء المسابقة.// انتهى //16:31ت م0239