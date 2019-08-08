منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسضمن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لموسم حج عام 1440هـ، تبدأ لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية أعمالها خلال يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد حيث تباشر الفرق العاملة مهامها في نقاط التوزيع استعداداً ليوم التروية بـ 8 نقاط توزيع في منى، يتم من خلالها توزيع المواد التوعوية على الحجاج.وتنطلق الأعمال الميدانية والتوعوية ليوم عرفة من المركز التوجيهي الذي يستقبل فيه حجاج بيت الله الحرام على مدار اليوم لتوعيتهم، وتوزيع المواد التوعوية، مع تخصيص فرق ميدانية تقدم خدماتها في عرفة عبر 10 نقاط توزيع كما تقوم بأعمال التوعية والإرشاد وتنبيه الحجاج الذين تعدوا حدود عرفة بالوقوف داخلها.وخصصت الرئاسة 5 نقاط للتوزيع بمزدلفة، وقد كلفت الرئاسة العامة للعمل في هذه النقاط عدد من الأعضاء الميدانيين الذين التحقوا بدورات تدريبية في التعامل مع الحجاج والزوار يساندهم عدد من المترجمين للمساهمة في التواصل مع الحجاج بشكل دقيق وتجاوز حاجز تنوع اللغات، وتعمل هذه النقاط خلال أيام الحج وفق خطة توعوية محددة، تزود خلالها بالدعم البشري والتوعوي الذي يضمن الوفاء بالاحتياجات المعرفية للحجاج الذين توافدوا من مختلف بلدان العالم.// انتهى //17:44ت م0267