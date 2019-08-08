القاهرة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم مكاسب قدرها 5ر13 مليار جنيه بعد تداولات نشطة للغاية بلغت 04ر14 مليار جنيه.وأرتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1ر2 % ليغلق عند مستوى 44ر14180 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 63ر1 % لينهي التعاملات عند مستوى 85ر530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 97ر1 % لينهى تعاملاته عند مستوى 23ر1404 نقطة.// انتهى //17:46ت م0268