القاهرة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسنفذت عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية.وتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة، في إطار تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ودعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.// انتهى //17:50ت م0270