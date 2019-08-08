سكاكا 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسسيّرت جمعية البر الخيرية بالجوف أمس حافلتين لأداء مناسك الحج لأبناء المنطقة ممن لم يسبق لهم الحج ضمن برنامج الحج للشباب، يرافقهم عضو مجلس الإدارة محمد بن عوض الصلهام.وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي أن الجمعية تنفذ الحملة للعام الثالث على التوالي حرصًا منها على إتاحة الفرصة للشباب البالغ عددهم 107 حجاج لإسقاط فرضهم وزيارة بيت الله الحرام .وقدم الخالدي شكره وتقديره لكل من أسهم وتبرع لهذه الحملة , سائلاً المولى عز وجل لهم الأجر والمثوبة ، وللحجاج القبول والغفران .// انتهى //17:53ت م0272