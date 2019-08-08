إسلام آباد 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأكدت باكستان رفضها اعتبار الهند ما يجري في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير شأن داخلي.وكانت الخارجية الهندية قد حثت باكستان في وقت سابق من اليوم بعدم طرد سفيرها وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعليق العلاقات التجارية احتجاجاً على قرار الحكومة الهندية بشأن إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، موضحة أن ما يجري في إقليم كشمير يعد شأن داخلي، وعلى باكستان أن لا تتحفظ في هذا الشأن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أن إقليم كشمير منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند باعتراف دولي وفق قرارات مجلس الأمن، ولا يحق للهند اتخاذ إجراءات أحادية بشأن الإقليم.وجدد رفض باكستان إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي لإقليم كشمير، موضحاً أنه قرار غير شرعي من جانب الهند ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف أن القيادة الباكستانية قررت استخدام كافة الخيارات لمنع الهند من إلغاء الصفة الخاصة لإقليم كشمير في محاولة منها لضم الإقليم إلى أراضيها، مؤكداً أن باكستان ستواصل تقديم الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من ممارسه حقه المشروع في تقرير المصير.وقال إن الهند تمارس أبشع صور إرهاب الدولة في الشطر الخاضع لسيادتها من إقليم كشمير، حيث فرضت القوات الهندية حظر التجوال في وادي كشمير منذ أيام وقطعت الاتصالات وخدمة الانترنت، ويواجه الكشميريون هناك ظروف صعبة جداً وأزمة نقص المواد الغذائية والأدوية.كما أكد أن باكستان طلبت من الحكومة الهندية سحب سفيرها من إسلام آباد، وتم إبلاغها أيضاً بأن باكستان لن ترسل سفيرها المعين لدى نيودلهي احتجاجاً على التصعيد الهندي في إقليم كشمير.// انتهى //17:56ت م0274