المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1440هـ الموافق 08 أغسطس 2019م واسوضعت أمانة منطقة المدينة المنورة خطة لتكثيف الجولات الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة المؤدية من وإلى المدينة المنورة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام .وأكد الأمانة أنها خصصت فرقاً ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها من استراحات ومطاعم ومراكز خدمات السيارات على الطرق السريعة التي يمرّ بها الحجاج أثناء قدومهم إلى المدينة المنورة أو مغادرتهم لها طيلة موسم الحج.وأوضحت أن الرقابة على تلك المنشآت تأتي ضمن سعيها لضبط جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من جميع النواحي، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات بحسب مجالها، ومنع وجود مخالفات تجارية أو صحية أو بيئية في تلك المحطات قد تؤثر على سلامة الحجاج أو تضرّ بصحة البيئة بوجه عام.وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن تلك المنشآت تعدّ جزءًا من الواجهة الحضارية لمنطقة المدينة المنورة وقد تشكل أول أو آخر محطة للحاج في المدينة، حيث يرتادها مئات الآلاف من الحجاج بقصد الاستراحة والصلاة والتزود بالوقود، ومن هنا جاء السعي للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة من قبل تلك المنشآت لترك انطباع إيجابي لدى الحاج، وتحقيق رضا المستفيدين والارتقاء بمنظومة الخدمات البلدية على العموم.وأوضحت أن الرقابة تشمل مراقبة الموقع والبيئة المحيطة والتأكد من خلوّها من الملوثات والنفايات والمخلفات الضارة، وسلامة مداخلها ومخارجها ومواقف السيارات والحافلات المخصصة لها وعدم وجود إحداثات بناء خير مرخصة مما قد يؤثر على السلامة العامة بالموقع، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والإصحاح البيئي على دورات المياه الملحقة بالمحطات والمساجد فيها وعدم وجود بؤر لتكوّن مصادر الأمراض والأوبئة.كما تشمل مراقبة السلع المعروضة، ومصادر الأغذية وسلامتها وصلاحيتها والالتزام بالمعايير الصحية خلال تحضيرها والتأكد من خلوها من أي مسببات لتسمم محتمل وتطبيق الشروط الصحية على العاملين في المطاعم ومحال الوجبات السريعة وضمان التخلص الصحيح من مخلفات المطاعم وعدم تلويثها للموقع.// انتهى //17:58ت م0276