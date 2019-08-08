المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1440هـ الموافق 08 أغسطس 2019م واسيشهد سوق الأغنام المركزي بالمدينة المنورة هذه الأيام حركة شرائية ملحوظة وإقبالًا متزايداً من المواطنين والمقيمين في أسواق الماشية بالمدينة المنورة لشراء الأضاحي، تطبيقاً لشعيرة من شعائر الإسلام يحرص المسلم على إتمامها خلال أيام العيد الأضحى.ويتزايد الطلب على الأغنام خلال هذه الأيام حيث يكتظ السوق بالمشترين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنوعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها.وفي جولة ميدانية رصدت وكالة الانباء السعودية حركة السوق من بيع وشراء وآراء بعض المواطنين والمسؤولين عن السوق من حيث الأسعار ووفرة المعروض.وأوضح المواطن سعود عبدالله المخلفي والذي يمتلك محل بسوق الأغنام بالمدينة المنورة ويعمل في هذه المهنة أكثر من ٣٠ سنة أن أسعار هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية تشهد أرتفاع ، في جميع أنواع الأغنام , فالنعيمي وصل سعرة هذا العام ١٦٠٠ وكان العام الماضي لايتعدى ١٤٠٠, وكذلك الأضاحي البلدي (النجدي) فأسعارها تتراوح من ١٤٠٠ إلى ١٨٠٠ و (الحبصي) فسعره يتراوح من ١٣٠٠ الي ١٥٠٠ إلا أنه أقل طلبًا نسبيًا من النجدي, أما النوع (السواكني) الذي يتم استيراده من السودان فسعره يتراوح بين ٧٥٠ إلى ١٠٠٠ ريال, لافتاً النظر إلى أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي تعد مرتفعة والسبب قلة المعروض عن السنة الماضية.وقدم المخلفي شكره للجهات الأمنية والخدمية ممثلة في أمانة المدينة المنورة والمرور والدوريات من تنظيم ومراقبة السوق على مدار الساعة.ويري سيف الدين علي من جمهورية السودان أحد الباعة والذي يعمل في السوق لأكثر من خمسة عشرة سنة أن أسعار الأضاحي هذا العام تشهد ارتفاعا عن الأعوام السابقة ولا خوف من ارتفاع الأسعار في الأيام القادمة وأن الأسعار تختلف بحسب النوع والحجم وأن أغلب الطلب يكون علي النجدي والنعيمي أما الأنواع الأخرى من الأضاحي فالطلب عليها قليل وأسعارها متوسطة نظراً لتفضيل المشترين للنوع البلدي على المستورد .من جانبه، أفاد العم حميدان حمدان العوفي الذي قدم لشراء الأضحية أن الأسعار هذه السنة تشهد ارتفاع طفيفا عن العام الماضي، لجودة المعروض من الأغنام، مبينًا أن سعر الأضاحي من النوع النجدي وهو ما يفضله للأضحية ما بين ١٤٠٠ إلى ١٦٠٠ريال والحبصي من 1200 ريال إلى ١٥٠٠ حسب حجمها .وقال المواطن حسن أحمد قاضي والذي قدم للسوق لشراء أضحية العيد: إن الأسعار معتدلة بالنسبة له بعد جولته في السوق ومعرفة أسعار الأضاحي وأنه حرص على الشراء في هذا اليوم خوفاً من ارتفاع الأسعار خلال اليومين المقبلين وتوفر طلبه في السوق حالياً.وعن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة في سوق الأغنام التقت (واس) بالطبيب البيطري ناصر محمد والذي يعمل بأحد المسالخ المرخصة بسوق الغنم المركزي الذي أوضح أن الوزارة تعمل هذه الأيام بتوزيع منشورات توضيحية للمستهلكين تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها، مشيرًا إلى أن المنشورات تبين طرق الغش التي يتبعها بعض الباعة لإيهام المشتري بكبر حجم الأغنام وإخفاء عيوبها.يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة سمحت للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لهذا العام 1440هـ نظراً لما تشهده المسالخ خلال هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لذبح أضاحيهم، وتخفيفاً عليهم بتوفير عدد من الخيارات المناسبة للمطابخ التي تشرف على تنفيذها أمانة المنطقة وبلدياتها.// انتهى //18:01ت م0277