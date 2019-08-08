السيح 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية الخرج جاهزية المسالخ الرئيسية في مدينة السيح لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وفق برنامج يهدف إلى تقديم خدمات مثلىلهم والتيسير عليهم.‏ واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بغية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاحالبيئي التي تعمل على استبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ، وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش ، والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها ، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.// انتهى //18:01ت م0278