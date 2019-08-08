منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأكد عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين اليومَ عن شكرهم وثنائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على عنايتهم ورعايتهم ببيوت الله, سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.ففي البداية قال الحاج مصطفى فروان من المغرب: إن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية متميزة وترتقي لتطلعات الحجاج، مثمنا خدمات الفرش ودورات المياه وتوسعة المسجد والإنفاق على الخدمات التي يحتاجها الحجاج، لافتاً إلى أن توسعة المسجد انعكست على الحجاج والمعتمرين بالراحة والتيسير.أما الحاج المصري محمد سامي أوضح أن عمارة مسجد التنعيم اتضحت فيها العناية التامة من حيث التوسعة وتوفير الفرش الجديد الفاخر، سائلا الله أن يجزي وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على اهتمامها بمتطلبات المساجد والعناية بها وصيانتها.من جهته، ثمن معلم القرآن الكريم في تنزانيا الشيخ حسن بن نعمان الثابت, التطور الذي طرأ على مسجد التنعيم والاختلاف الذي ظهر به عن الفترة السابقة بحيث أصبح ذلك على لسان كل حاج وفد إلى المسجد وصلى فيه، مشيرا إلى توفر كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج من دورات مياه وتوفير طلبة العلم للإجابة على أسئلة الحجاج، سائلا الله أن لا يحرم القائمين على هذه الخدمات الأجر والمثوبة.مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنهت فرش ما مجموعة 600 ألف متر مربع من الفرش الفاخر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار برامجها للعناية بالمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //18:02ت م0279