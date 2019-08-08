الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحذرت أمانة منطقة الرياض، من المسالخ العشوائية التي يمكن أن تنشط خلال موسم الأضاحي، ومن العمالة التي تستغل الموسم في ممارسة الذبح سواء في مسالخ عشوائية أو في المنازل.وأكد الدكتور الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي 1440 والمدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض، أن الأمانة عبر البلديات الفرعية ستخصص فرق ميدانية تراقب بشكل مستمر جميع أطراف العاصمة، ومزودة بالمعدات والاليان لإزالة أي مسالخ عشوائية تقام فيها، وذلك حفاظا على الصحة العامة، ولتفادي أي أضرار تنتج عن الذبح خارج أعين الرقابة، سواء بذبح ذبائح غير مناسبة أو مريضة.وأشار المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي الدكتور الدوسري أن العمالة التي تمتهن الذبح خلال الموسم خارج المسالخ النظامية أو المطابخ المرخصة، تسبب أضرارا كبيرة، نظرا لأنها لاتعمل في هذه المهنة، ولم تحصل على تراخيص صحية تضمن عدم نقلها للأمراض، فضلا عن أنها تخالف نظام العمل والإقامة في البلاد.وأفاد الدكتور الدوسري أن امانة منطقة الرياض ضاعفت من اعداد المسالخ والتي تضم المسالخ النظامية والمتنقلة والتصريح لأكثر من 300 مطبخ للذبح، إضافة إلى أن على الراغبين في الذبح داخل المنازل أو الاستراحات اتباع الطرق السليمة لعمليات الذبح، أبرزها أهمية الحذر أثناء عملية الذبح، بحيث يكون يقظا وحذرا من إصابة الشخص لنفسه، أو المحيطين به، في ظل المقاومة المتوقعة من الماشية، مشدداً على أهمية إبعاد الأطفال عن عمليات الذبح، مؤكدا على أهمية إجراء فحص بسيط للأضحية، مثل فحص الأجزاء الحيوية في الذبيحة مثل القلب، الرئتين، الكبد والكلية، لملاحظة أي ندوب أو نتوءات، والتأكد من عدم تليفها، أو ظهور دمويات فيها. مناشدا في الوقت الأشخاص الذين يذبحون في المنازل أو الاستراحات بالتخلص من بقايا الأضحية من الفضلات، والجلود، وغيرها بطريقة صحية سليمة، وذلك من خلال حفظها في أكياس قوية وسميكة وربطها ووضعها في براميل النفايات، والحرص على عدم خروج أي مكونات منها، حتى لا تتسبب في روائح أو اتساخ للبراميل أو الأرض.// انتهى //18:03ت م0280