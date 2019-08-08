منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واستشارك وزارة الدفاع ممثلة بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام بقوة واجب لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام .وتعمل وحدات الشرطة الخاصة على تأمين عدد من بوابات الحرم المكي والساحات المقابلة لها ، وتأمين أجزاء من المشاعر المقدسة لتسهيل حركة الحجاج وتوجيه الحشود حسب الخطة المتبعة لحج هذا العام .وأعرب قائد قوة الواجب والإسناد الإدراي بالمغمس العميد الركن جلوي بن محمد العجمي عن اعتزاز وفخر القوة المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام إلى جانب بقية قطاعات الدولة ، مبينًا أن القوة ستتولى مهام الإشراف على بوابات الحرم المكي ومواقع في المشاعر المقدسة .وأشار العجمي إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ببذل أقصى الجهود لخدمة وراحة ضيوف الرحمن بمتابعة مستمرة من قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.وأوضح أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تقتضي العمل المتواصل والاحترافية المطلقة طيلة أيام الحج لينعم ضيوف الرحمن بأجواء إيمانية تمكنهم من أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر وسهولة، مؤكداً أن القوة لديها وحدات مدربة على مستوى عال في إدارة الحشود والتدخل السريع, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يعودوا إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين.// انتهى //18:04ت م0282