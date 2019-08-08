القطيف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساختتمت اللجنة الثقافية بنادي السلام بالعوامية بمحافظة القطيف، التابع للهيئة العامة للرياضة، أمس، دورة في الخط العربي تحت عنوان " كيف تحسن خطك"، قدمها معلم التربية الفنية عضو جماعة الخط العربي بالقطيف عباس آل عبدالعال، أيام السبت والاثنين والاربعاء لمدة ثلاثة أسابيع، بمعدل 15 ساعة تدريبية، وذلك ضمن برامج النشاط الثقافي للنادي.وأفاد آل عبدالعال، أن الدورة تهدف إلى تحسين الخط العربي لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، للتدريب على قواعد كتابة الحروف العربية، وتناولت محاورها مقدمة عن الخط العربي، والتعرف على قواعد خط النسخ، وإتقان الكتابة بخط حسن، وتعرف المشاركون فيها على بعض أنواع الخط العربي كخطّ الرقعة وخط الكوفي وخط الثلث، وأوصاهم بالتأني وعدم الاستعجال لإتقان قواعد الخط العربي، بالإضافة إلى ملاحظة الملامح الجمالية في كل حرف، والمحافظة على المسافات بين الكلمة والأخرى، ومحاولة محاكاة وتقليد الخطوط التي يشاهدها الطالب لخطاطين معروفين ومتميزين.وأكد آل عبدالعال، على أهمية التدريب المستمر لإتقان الخط العربي، مع ضرورة أخذ الراحة والصبر على التدريب، من أجل زيادة الرغبة لدى المتعلم في التطور المرحلي الذي سيكون ملاحظاً لديه ولدى معلميه في المدرسة وعند أسرته في المنزل، لافتاً إلى تميز الطلاب المشاركون في تفاعلهم وحرصهم على الاستفادة من هذه الدورة التي تأتي في الإجازة الصيفية، منوهاً بمساهمة أولياء أمور الطلاب في تحفيز أبنائهم للالتحاق بهذه الدورة التأسيسية حيث يتم إعدادهم لحضور دورات متوسطة ومتقدمة في مراكز تعليم الخط العربي.// انتهى//18:44ت م0294