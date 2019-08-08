منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأضاف مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج 200 كاميرا عالية الدقة لتنضم للكاميرات السابقة 5909 كاميرات ليصبح مجموعها 6109 كاميرات رقمية.وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية أوضح مساعد مدير مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد عبدالرحمن بن سعد التركي أن ما تم إضافته سيقوم بتغطية الشوارع العرضية في مشعر منى بالكامل، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تألُ جهداً في تقديم ما يخدم الصالح العام من ناحية التدريب وكفاءة العاملين من الضباط والأفراد وتوفير التجهيزات.وأبان العميد التركي أن المركز قيادة من قيادات قوات أمن الحج، يحوي أحدث التقنيات المتطورة، المنسجمة مع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويديره كوادر بشرية مؤهلة، دورهم متابعة تنفيذ الخطط (الأمنية والخدمية والإنسانية)، الضامنة لأداء حج مُيسر آمن.وأشار إلى أن المركز يضطلع بمسؤوليات متعددة ومنها توفير قاعدة من خطط الحج المختلفة وما يصاحبها من المعلومات والبيانات والاحصائيات والخرائط ، ومتابعة تنفيذ خطط القيادات، ورصد ومتابعة وتوثيق الحالات الأمنية والخدمية، والتوجيه بشأنها فوراً ، إضافة إلى تنسيق كافة الجهود المبذولة (الأمنية، الخدمية، الإنسانية) وتحقيق عنصري الانسجام والتناغم بينها ، ومباشرة إدارة حدوث أي أزمة أو طارئ يطرأ وتوجيه القيادات الميدانية لتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة ، والتنبؤ بأي موقف أو حالة أمنية، ووضع السيناريو المناسب لمعالجة الموقف والاستفادة من التقنيات.// يتبع //18:49ت م0295

وأفاد العميد التركي أن مركز القيادة والسيطرة يحتوي على وحدات المراقبة التلفزيونية، ومسرح العمليات، وتقنية المعلومات، والإحصاء والتقارير، والخطط والمعلومات، وإدارة البلاغات، ومؤسسات الطوافة، ومندوبي الجهات، والتقنيات والتكنولوجيا، ونظام إدارة البلاغات (CAD)، وخرائط رقمية (GIS)، وأجهزة اتصال سلكية ولاسلكية، ونظام الإحصاء والتقارير وبنية تحتية متكاملة شاملة، والرسائل النصية (SMS)، وأنظمة مركز المعلومات الوطني، وكاميرات المراقبة (CCTV)، وشبكات متنوعة وخدمات مصاحبة.وأضاف مدير مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج أن المركز لديه القدرة على إدارة مسارح العمليات في المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفة) والحرم المكي الشريف، مشيراً إلى أن القدرة تأتي منسجمة ومتوافقة مع العنصر البشري والتقني المتوفران تحت منظومة المركز التكاملية، الضامنة لإصدار التوجيه ومتابعة التنفيذ، إضافة إلى أن المركز يباشر أعماله ويمارس أدواره التنسيقية المختلفة من خلال تواصله مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية والوزارات والهيئات الحكومية والأهلية.//انتهى//18:49ت م0296