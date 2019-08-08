رياضي / فارسات سعوديات بسوق عكاظ 13 يُقدّمن مهارات في ركوب الخيل
الخميس 1440/12/7 هـ الموافق 2019/08/08 م واس
الطائف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس
استحدثت النسخة الـ13 من سوق عكاظ ، ضمن موسم الطائف لهذا العام ، مشاركة فارسات سعوديات ولأول مرة في سوق عكاظ ، يقدّمن عروضاً مختلفة تتمثل في السيف ، والرمح ، والتحية على ظهر الخيل .
ويشارك أكثر من 20 فارساً في الفعالية التي جاءت على مساحة للمضمار تُقدّر بـ20 ألف مترا مربعا ومدرجاً للجمهور يتسع لأكثر من 1500 شخص ، لتعليم الفتيان ركوب الخيل ، بالإضافة إلى مشاركة بعض الدول العربية في المضمار من خلال حمل الفرسان أعلام بلادهم ، يتقدمها علم المملكة العربية السعودية .
ويتعلم الزائر من خلال مدرسة ركوب الخيل في سوق عكاظ على أيدي نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية ، أساسيات ركوب الخيل ، وغيرها من الفنون المتقدمة في هذا الشأن ، فيما يحصل المتدرب في نهاية المطاف على شهادة من إدارة السوق .
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18:53ت م
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