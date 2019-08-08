الظهران 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسيستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ولأوّل مرة بالمملكة، فعاليتي " Luminarium" – (لومينيريوم) و Box Wars (بوكس وورز ) في الفترة من 11 – 27 صفر 1441هـ الموافق (10 – 26 أكتوبر 2019م) بمدينة الظهران، وتأتي هذه الفعاليات ضمن موسم الإبداع "تنوين" في نسخته الثانية والذي يعد الأول والأكبر من نوعه بالمنطقة، حيث يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم (اللعب) وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة، كما سيعلن المركز عن كافة تفاصيل موسم "تنوين" قريباً.وتقدم فعالية ("Luminarium" – لومينيريوم) للزوّار تجربة فريدة من نوعها، إذ يستوحي تمثال "Luminarium" (لومينيريوم) تصميمه الأخّاذ من الطبيعة والمجسمات الهندسية، إضافةً إلى العمارة الإسلامية والقوطية، كما سيحظى الزوّار بفرصة المشاركة في فعالية " Box Wars" – بوكس وورز، التي تتيح فرصة اكتشاف طرق جديدة للاستفادة من صناديق الورق المقوّى البسيط، حيث سيقوم فريق "بوكسوورز" بتنظيم عدد من الفعاليات التي تتمثّل في بناء المنشآت الفنية الكبيرة والأزياء والعروض المسرحية من خلال استخدام صناديق الورق المقوّى.الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع، وذلك بهدف تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، بالإضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، وتحفيز الابتكار والإبداع بأساليب تفاعلية.// انتهى //18:54ت م0298