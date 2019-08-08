أملج 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أملج, المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، مبينة أن الصلاة ستقام عند الساعة السادسة وخمسة عشرة دقيقة .وتشمل المصليات والجوامع : جامع محمود الصائغ، جامع عمر بن الخطاب، جامع الأمير فهد بن سلطان، جامع شاكر، جامع الجمعة، جامع إبراهيم عويض، جامع الملك عبدالعزيز، جامع السيد حسين، جامع الأحمر، مسجد مرزوق الصيدلاني، جامع المريحيل، جامع المقرح ، مصلى العيد بالقرص والنصبة، مصلى العيد بمركز الحرة، مصلى العيد بفشيغ، مصلى العيد بمركز مرخ، مصلى العيد بمركز العنبجة، مصلى العيد بمركز تولة وعمق، مصلى العيد بمركز ذرفي، مصلى العيد بكتان , مصلى العيد بمركز صروم، مصلى العيد بمركز الشدخ، مصلى العيد بمركز الشبعان، مصلى العيد بمركز الحسي، جامع السطيح , جامع سمر, جامع البوانة ، مصلى العيد بقصر عليثة ، مصلى العيد بمركز الحائل ، جامع مركز الرويضات، وجامع السهلة ، ومصلى العيد بسمر ، ومصلى العيد بمركز شثاث ، وجامع الصرة ، وجامع مركز الشبحة، ومصلى العيد بمركز حراض ، وجامع مركز الهجمية، وجامع الحفير.// انتهى //18:54ت م0299