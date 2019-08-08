إسلام آباد 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساستبعدت باكستان اليوم, اللجوء الى الخيار العسكري ضد الهند على خلفية الخلاف الجاري بين البلدين على إقليم كشمير المتنازع عليه، وقررت تكثيف الضغوط الدبلوماسية عليها.وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في مؤتمر صحفي اليوم أن بلاده لا تفكر في الخيار العسكري لمواجهة الهند التي ألغت الاثنين الماضي الحكم الذاتي الدستوري للقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.وبيّن أن باكستان ستلجأ إلى الخيارات السياسية والدبلوماسية القانونية للتعامل مع الوضع الراهن مع الهند، مؤكداً أن ادعاء الهند إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير شأن داخلي مرفوض، ويتعارض مع الموقف الدولي.وأضاف أن باكستان قررت اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التي أقرت إقليم كشمير منطقة متنازع عليها قبل سبعة عقود.// انتهى //19:00ت م0302