الرباط 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساعربت المغرب عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الماضي بالقرب من المعهد القومي للأورام بالقاهرة، مخلفاً العديد من الضحايا الأبرياء والمصابين.وجددت المغرب، في مذكرة شفوية وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة جمهورية مصر بالرباط، التأكيد على تضامنها مع مصر، ووقوفها إلى جانبها في محاربة كل أشكال الإرهاب.كما تقدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:05ت م0304