الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لخمسة أعوام قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.وكان لوكاكو قد وصل إلى المدينة الإيطالية مساء أمس الاربعاء تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين الى اتفاق بشأنه.ولم يخض لوكاكو أي مباراة في صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق الجمعة، حتى أنه غاب عن التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، وشارك في تمارين ناشئي فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.وكان اسم لوكاكو ورد ضمن صفقة محتملة تشمل رحيله إلى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، مقابل قدوم الأرجنتيني باولو ديبالا من نادي "السيدة العجوز" إلى "الشياطين الحمر"، لكن النادي الإنجليزي طوى صفحة احتمال التعاقد مع الأرجنتيني بسبب مطالب مبالغ بها لجهة الراتب ومن وكيل أعماله.// انتهى //19:13ت م0307