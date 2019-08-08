عمّان 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، قرار سلطات الإحتلال توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة، مطالبه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوض جهود السلام.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان اليوم، إن قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة، خطوة لاقانونية مدانة تستدعي موقفاً دولياً حاسماً للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه، مؤكداً ان الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، تكريس لاحتلال لن يتحقق السلام الشامل دون زواله.// انتهى //19:14ت م0308