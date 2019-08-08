بيروت 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسعقد اليوم اجتماع ثلاثي داخل احد مراكز قوات «اليونيفيل» في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ضم ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي ووفدا من «اليونيفيل» برئاسة قائد هذه القوات الجنرال ستيفانو ديل كول.وأكد الجانب اللبناني خلال الاجتماع "التزامه المحافظة على الاستقرار الأمني على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع "اليونيفيل"، وتفادي حصول أيّ تصعيد التزامًا بالقرار 1701 ومندرجاته، مبيناً خروقات العدو الإسرائيلي البريّة والجويّة والبحريّة، وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة هذه الارتكابات والعمل على وقفها".من جهة أُخرى، جدّد الجانب اللبناني تأكيده على" لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، مشدّداً على ضرورة انسحاب قوات العدو منها وإعادتها إلى كنف الوطن، كما أكّد على حقوقه في مياهه البحرية كاملة دون أي نقصان".وطالب الجانب اللبناني " بإدراج المنطقة المحتلة في بقعة "B1" الحدوديّة في رأس الناقورة الّتي تخرق الخط الأزرق، ضمن الخروقات الدائمة من قبل العدو الإسرائيلي أسوةً ببلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلين".// انتهى //19:33ت م0309