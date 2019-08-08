منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسخصصت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، مركزاً متقدماً للمناظير يعمل على مدار الساعة، لإجراء عمليات المناظير العاجلة للحالات الطارئة خلال موسم الحج، حيث أجرى المركز خلال موسم حج هذا العام أكثر من 20 عملية منظار تخصصي للحجاج ، بالإضافة إلى عمل الحالات اليومية للمواطنين كمركز مناظير مرجعي للمنطقة، ويستقبل المركز الحالات ويتعامل معها على مدار الساعة.ويقدم المركز عدداً من الخدمات منها خدمات تشخيصية لحالات أمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وأمراض الكبد، وبخاصة المناظير التداخلية العلاجية ومنظار الكبسولة، إضافة للتعامل المتكرر مع حالات نزيف الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، وحالات انسداد الجهاز الهضمي بالأورام، حيث يتم علاجها بوضع دعامات تحت مراقبة الأشعة والمناظير.ويستقبل المركز المتخصص حالات التهاب القنوات الصفراوية أو التهاب البنكرياس، وفي مثل هذه الحالات يتم استخدام نوع متقدم من المناظير، يتمثل في التنظير المجهري للقنوات الصفراوية ويتم علاج الانسدادات والحصوات إما بالطريقة الميكانيكية لإزالة الحصوات أو باستخدام منظار متخصص للقناة الصفراوية يتم من خلاله التأكد من وجود الحصوة، ومن ثم استخدام الليزر لتفتيت الحصى وإزالته وتنظيف القناة.يذكر أن مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية يعد ضمن أكبر المراكز المتخصصة بالمناظير، نظراً لكثرة غرف العمليات المجهزة بالمناظير المتقدمة والمتطورة بالمركز، والعدد الكبير للاستشاريين والاستشاريين المساعدين، ووجود طاقم تمريض متخصص وأسرة لاستقبال حالات يومية خاصة بالمناظير، ويقدم المركز خدمات علاجية لحالات أورام البنكرياس و الكبد بداية من التشخيص إلى العلاج و متابعة حلات زراعة الكبد.وحقق المركز العديد من الإنجازات في المشاركة بأوراق علمية في مؤتمرات إقليمية ودولية, وأقام ندوات متخصصة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد.// انتهى //20:35ت م0326