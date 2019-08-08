لحج 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا - 2" في مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج.وشمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 303 أسر و 319 طفلاً وطفلة من الأيتام وذوي الإعاقة والأشد احتياجاً، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى// ‏20:35ت م0327