منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسشهد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمر مساء اليوم , فرضية إطفاء وإنقاذ وإسعاف وإخلاء طبي لضيوف الرحمن التي نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة الدفاع المدني للوقوف على جاهزية المتطوعين للمشاركة بأعمال الحج هذا العام لمواجهة الأخطار المحتملة.وتمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمشاركة المتطوعين في الفرضية من الانتقال السريع إلى موقع الحدث، وتقييم الموقف وإيضاح الصورة العامة عن الحدث وتطبيق خطة التدخل في الحادث بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تطبيق خطتي الإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، والإسناد البشري إضافة إلى القيام بأعمال الفرز الطبي حسب بطاقات الفرز والتصنيف الدولية وكذلك تقديم العلاج السريع حسب الحالات.وتم خلال تنفيذ الفرضية تطبيق خطة الإنقاذ بنجاح من خلال التمركز الصحيح وإعطاء مجال للآليات المساندة، وتقديم أعمال الإنقاذ على ضوء حجم الحدث والقيام بتحديد مناطق الإسناد الآلي والبشري والقيام بكافة ما يتطلبه الحدث من إجراءات في حينه وتوزيع الأدوار والمهام على المشاركين في الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى منطقة الإخلاء الطبي للقيام بعملية الفرز.وأكد معالي مديرعام الدفاع المدني أهمية تنفيذ الفرضية في تنمية وتطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات في مختلف أعمال الدفاع المدني في الحج , منوهاً بأداءهم المتميز في التعامل مع فرضية حادث حريق محتمل، وتطبيق أعمال الإنقاذ والعمل الإسعافي , مؤكداً أن موسم حج العام الحالي شهد مشاركة 1500 متطوع ومتطوعة في مختلف أعمال الدفاع المدني.//انتهى//20:37ت م0328