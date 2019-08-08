بريدة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحرصت اللجنة المنظمة لمهرجان أضحيتي ٤٠ الذي يستمر حتى التاسع من الشهر في مدينة الأنعام ببريدة على تكثيف الجوانب التوعوية.وبين مدير الوحدة البيطرية بمدينة بريدة الدكتور عمر عبدالله المسند أن المهرجان يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز الحراك الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى نشر توعية الأضحية بين أفراد المجتمع وأهمية اختيار الأضحية السليمة والمناسبة.وأشار إلى أنه تم تكوين فريق طبي بيطري للعمل بمدينة الأنعام على فترتين صباحية ومسائية ترتكز مهمته على إطلاق الجولات الرقابية، وتكثيف الحملات التوعوية وتوزيع المنشورات والنصائح على نقاط البيع وذلك لفحص الأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث باشرت الفرق الميدانية أعمالها غرة شهر ذي الحجة المبارك للكشف والمتابعة، كما تم توفير العيادة البيطرية المتنقلة بمدينة الأنعام على مدار الساعة للحالات الطارئة لا قدر الله، لافتا النظر إلى أن الوحدة البيطرية بالإرشاد البيطري بينت كيفية اختيار الأضحية للمتسوقين بمدينة الأنعام، ونقاط البيع والأسواق والمولات، مع فتح أبواب الوحدة البيطرية خلال إجازة عيد الأضحى وذلك حرصاً لخلو المنطقة وسلامتها من جميع الأمراض.// انتهى //20:46ت م0335