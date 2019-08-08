منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأعلنت قيادة شؤون المرور المشاركة في حج العام الحالي 1440هـ عن خططها المرورية لتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى مشعر منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، ثم إلى مشعر عرفات اعتباراً من منتصف ليلة اليوم التاسع من الشهر الجاري.وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي أن الخطة سيبدأ تنفيذها في مشعر منى مع فجر يوم غدٍ الثامن من شهر ذي الحجة، حيث تفتح جميع الخطوط باتجاه مشعر منى لاستقبال حافلات الحجاج من جميع مداخل منى ، والقادمة من طرق " الملك عبدالعزيز ـ الملك خالد ـ الملك عبدالله ـ الملك فهد " بكامل اتجاهاتها بالإضافة إلى تسيير الحركة في أنفاق سوق العرب، والجوهرة، والملك فيصل باتجاه واحد.وبين أنه تم تهيئة جميع الطرق استعداداً لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات من اتجاه الغرب إلى اتجاه الشرق ما عدا طريق 50 وطريق 62 فتستخدم لنقل الحجاج من الشرق إلى الغرب وفي " الرد الثاني " من منى إلى عرفات باستخدام طريق الملك فيصل شمالاً وجنوباً حسب مواقع الحجاج المحددة ، اعتباراً من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث تستمر الخطة إلى ظهر يوم عرفة.وأكد أن فرق المرور بالمشاعر المقدسة بدأت مساء اليوم في الانتشار , لتسهيل حركة التنقل وانسيابيته بعد إطلاق المركبات التي تقل ضيوف الرحمن من مقار إقامتهم إلى مشعر منى وفق ما هو مجدول بالرد والردين , حيث من المتوقع أن تشهد مداخل مشعر منى كثافة عالية جداً خلال هذه المرحلة مع العمل على الاستفادة من تجارب الأعوام الماضية التي حققت نتائج إيجابية في حج العام الحالي لتحقيق الهدف قبل ظهر يوم الثامن ليستقر ضيوف الرحمن في مقار إقامتهم في مشعر منى , راجياً العون والتوفيق للجميع.//انتهى//20:47ت م0336