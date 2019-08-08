الجوف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في مديرية الحزم، و تجمعات نازحي الحديدة وريمة وذوي الإعاقة بمركز محافظة الجوف.وشمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 101 أسرة و 312 طفلا وطفلة من الأيتام والنازحين والأشد احتياجا، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //20:54ت م0337