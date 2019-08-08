حضرموت 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في محافظة حضرموت.وشمل توزيع الهدايا وكسوة العيد 32 أسرة و 98 طفلا وطفلة من الأيتام والأشد احتياجا في مديرية المكلا، وذلك لإدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//21:04ت م0340