الأمم المتحدة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 500 مليون شخص يعيشون في المناطق المتأثرة بالتآكل المرتبط بتغير المناخ، حاثةً جميع الدول على الالتزام بالاستخدام المستدام للأراضي، للمساعدة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة قبل فوات الأوان.كما صدر اليوم عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). وأبرز خبراء الهيئة عما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة في العالم والمرتبط بزيادة الضغوط على التربة الخصبة يهدد الأمن الغذائي في الكوكب.وقال الأمين العام المعني بالأنشطة والإجراءات والمسائل المؤسسية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالمغرب عبدالله مقسط: إن التقرير يكتسي أهمية كبرى، خاصة وأن التقرير الأول الذي يلقي نظرة شاملة على نظام المناخ عامة، وذلك من خلال مساهمات الخبراء والحكومات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي ينتمي غالبية مؤلفي التقرير (حوالي 53٪ منهم) إلى البلدان النامية".وأشار إلى أن تحسين إدارة الأراضي يمكن أن يسهم في معالجة تغير المناخ، مؤكدًا أنه يتعين على الدول النظر في جميع الخيارات لمعالجة الخسارة والهدر، وبالتالي تقليل الضغط على الأرض وانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، بما في ذلك عن طريق زراعة أنواع نباتات قائمة على ما يسمى بالوقود الحيوي.// انتهى //21:53ت م0357