الخرطوم 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسارتفع معدل التضخم في السودان وسجل نسبة 52.59% في شهر يوليو مقارنة بنسبة 47.78%، في يونيو، ونسبة 44.95% لشهر مايو الماضي.وقال الجهاز المركزي للإحصاء فى نشرته الدورية التى صدرت اليوم، إن الزيادة في معدّل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والفتريتة والدخن والقمح والأرز واللحوم والبقوليات، كما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر يوليو 54.14% وهو أعلى في المناطق الحضرية.//انتهى//21:56ت م0358